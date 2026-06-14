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Otomobilin Vites Körüğünde Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Otomobilin Vites Körüğünde Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis, Antalya'dan uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada vites körüğü içinde saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin vites körüğünde uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Şendoğan ve Yıldıray Nantu tutuklandı, K.D. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, uyuşturucunun Antalya'dan bir otomobille, kente getirileceğini belirledi. Ardından sevkiyat yapılan araç takibe alındı. Düzenlenen operasyonla otomobil, durduruldu. Yapılan aramada otomobilin vites körüğü iç kısmında saklanmış çeşitli ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki Ali Şendoğan, Yıldıray Nantu ve K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Şendoğan ve Yıldıray Nantu tutuklandı, K.D. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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