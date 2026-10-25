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Seydişehir'de üzerinde yüksek miktarda uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Üzerinde yüksek miktarda uyuşturucu bulunan kişi tutuklanırken, diğer 2 kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Konya'dan Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine K.Ş'nin kullandığı aracı Seydişehir ilçe girişinde durdurarak araçta ve araç içinde bulunan H.T. ve R.T'nin üzerinde arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada H.T'nin üzerinde yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şahıslardan K.Ş. ile R.T'ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılarak serbest bırakılırken H.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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