Haberler

Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yolda durdurulan otomobilin vites körüğünde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.Ş, K.D. ve Y.N. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Ş ile Y.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız

Maç sonu öyle böyle sallamadı! Neler dedi neler
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Ünlü sanatçıyla ilgili endişelendiren iddia! Beklenen açıklama geldi
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi