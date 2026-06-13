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Konya'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, su güğümüne gizlenmiş sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ç.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya'dan uyuşturucu sevk edildiği bilgisi alan ekipler, Stad Mahallesi'nde ikamet eden Ç.Ş'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, banyodaki su güğümü içerisinde gizlenmiş sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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