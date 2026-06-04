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Seydişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Seydişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevreyolunda durdurduğu araçta yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili araçtaki M. M. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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