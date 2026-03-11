Haberler

Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Rahime Ç. idaresindeki 42 D 9559 plakalı otomobil, Simge Y. idaresindeki 06 CKH 267 plakalı otomobil ile Bahçelievler Mahallesi Kurutuluş Caddesinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya'dan Orta Doğu çıkışı! Hedeflerinde iki ülke var
Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı