Seydişehir'de Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri, okul bölgelerinde servis araçlarına yönelik kapsamlı trafik denetimi yaptı. Toplamda 74 servis aracı kontrol edildi ve sürücüler ile öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Seydişehir ilçesinde güvenlik güçlerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte okul bölgelerinde servis araçlarına yönelik trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, 74 servis aracı kontrol edildi.

Sürücüler ve öğrenciler, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
