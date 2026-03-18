Seydişehir'de tasavvuf müziği konseri düzenlendi

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri Seydişehir Musiki Derneği'nin tasavvuf müziği konseri ile sona erdi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde koro şefi Sıtkı Özkal yönetiminde sahne alan koro, Türk tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini kendi yorumlarıyla icra etti.

Birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirildiği ramazan etkinliklerinde tamamı gönüllülerden oluşan dernek ve korosu, dinleyicilerin beğenisini aldı.

Muhteşem bir tasavvuf müziği konseri dinlediklerini kaydeden davetliler, Seydişehir Musiki Derneğine ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'na hazırladıkları programlardan dolayı teşekkür etti.