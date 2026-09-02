Jandarmadan Şehit Mezarlarına Bakım ve Dua

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek, bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt'ün de katıldığı programda şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Daha sonra Ortakaraören Mahallesi'ndeki şehit mezarları ziyaret edildi.

Kaynak: AA