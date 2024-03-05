Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam semineri düzenlendi

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı beslen, egzersiz yap, sağlıklı yaşa" konulu bilgilendirme semineri düzenledi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen ve ilçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Balcı'nın açılış konuşması yaptığı programda katılımcılara sağlıklı beslenmenin faydaları ve obezite hakkında bilgilendirme yapıldı.

Diyetisyen Canan Aksoy, obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ve korunma yolları hakkında katılımcılara bilgi verirken, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Program sonunda ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından katılımcıların beden kitle endeksi ölçümleri yapıldı.