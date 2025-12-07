Seydişehir'de ruhsatsız silah satmak isterken yakalandı
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız silah satışını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda gölet kenarında park halindeki bir araçta 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışına izin vermiyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor.
Çalışmalarda ekipler, Kuğulu Tabiat Parkında bulunan gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtakilerin tedirgin hareketlerinden şüphelendi.
Yapılan kontrollerde araç içerisinde ambalajlı halde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili H.S.Ç. (26) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel