Seydişehir'de işletmeler denetlendi

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında vatandaşların hijyenik koşullarda alışveriş yapabilmesi ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi için denetimlerini artırdı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, özellikle hijyen standartları, ruhsat kontrolü, vergi levhası, çalışanların temizlik durumları, gramaj ve kılık kıyafet gibi konularda sıkı denetim yaptıklarını belirtti.

Halkın sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun gıdaya ulaşmasının birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Ustaoğlu, "Bu doğrultuda denetimlerimiz, ramazan süresince artarak devam edecek. Ekiplerimiz, denetimlerde özellikle fiyat etiketi uygulamaları, reyon ile kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin son kullanım tarihleri, hijyen kuralları, saklama koşulları, gramajlar, iş yeri ruhsatları ve diğer resmi belgeleri titizlikle inceliyor. Denetimlerde kurallara aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize bildirebilir." dedi.