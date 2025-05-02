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Seydişehir'de Öğrenciler Fidan Dikim Etkinliği Düzenledi

Seydişehir'de Öğrenciler Fidan Dikim Etkinliği Düzenledi
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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Ortakaraören Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve velileri, yenilenebilir enerji kapsamında fidan dikim etkinliğine katılarak çevreye katkıda bulundular.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenciler, beraberindekilerle fidan dikim etkinliğine katıldı.

Yenilenebilir Enerji Mavi Yeşil Okul Etiketi kapsamında Ortakaraören Cumhuriyet Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Ortakaraören Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde orman alanı oluşturmak için harekete geçen katılımcılar, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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