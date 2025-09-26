Seydişehir'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçe merkezi ve mahallelerdeki sorunların çözülmesi, eksiklerin giderilmesi konuları ele alındı.

Kaymakam Kıyıcı, gazetecilere, ilgili daire amirleri ile muhtarların sorunlarını dinlediklerini ve sorunlarını not alarak çözüme kavuşturma noktasında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ustaoğlu ise merkez ve kırsal mahallelere hizmet etmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.