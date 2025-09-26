Haberler

Seydişehir'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, muhtarlarla bir araya gelerek ilçe merkezi ve mahallelerdeki sorunları ele aldı. Sorunların çözümü için çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçe merkezi ve mahallelerdeki sorunların çözülmesi, eksiklerin giderilmesi konuları ele alındı.

Kaymakam Kıyıcı, gazetecilere, ilgili daire amirleri ile muhtarların sorunlarını dinlediklerini ve sorunlarını not alarak çözüme kavuşturma noktasında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ustaoğlu ise merkez ve kırsal mahallelere hizmet etmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
