Seydişehir'de kırsal kalkınma sempozyumu yapıldı

Seydişehir'de kırsal kalkınma sempozyumu yapıldı
Seydişehir ilçesinde 'Seydişehir Kırsal Kalkınmada Nasıl Bir Yol İzlemeli?' konulu sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda, ilçenin tarımsal yapısı ve üretim potansiyeli üzerinde duruldu. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, çiftçilerin zorluklara rağmen topraklarına sahip çıktığını belirtti.

Seydişehir ilçesinde "Seydişehir Kırsal Kalkınmada Nasıl Bir Yol İzlemeli?" konulu sempozyumu gerçekleştirildi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, ilçenin tarımsal yapısı ve üretim potansiyeli istişare edildi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Seydişehirli çiftçimiz, kuraklıkla, girdi maliyetleriyle ve değişen iklim koşullarıyla mücadele ederken üretmekten vazgeçmemiş, toprağına sahip çıkmıştır. Bugün düzenlediğimiz bu sempozyum, sahadaki bu güçlü emeği bilimsel bilgiyle buluşturmak, yerel sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üretmek açısından son derece kıymetlidir."ifadesini kullandı.

Akademisyenlerce sunum yapılan sempozyuma, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. ???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
