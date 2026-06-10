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Seydişehir'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Seydişehir'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı. Kaymakam Kıyıcı da bağışta bulunarak herkesi kampanyaya davet etti. Kampanya 14 Haziran'a kadar sürecek.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kan bağısı kampanyası yapıldı.

Türk Kızılay Seydişehir Şubesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı.

Etkinliğine katılan Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, kan bağışında bulunarak, sağlıklı bireyleri düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet etti.

Kampanya 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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