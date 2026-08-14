Kalp Krizi Hastası Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi

Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

Kolda uyuşukluk, nefes alma güçlüğü ve sırt ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne gelen Havva Şahin'in yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ile Şahin Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA