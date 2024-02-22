Seydişehir'de Filistin Hakkında Konuşmalıyız Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Seydişehir Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, ilçedeki ilkokul öğrencileri Filistinli Meryem Ebu Necme'nin yaşanmış hikayesini anlatan tiyatro oyununu izledi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gazze'de zulüm gören kardeşlerimizle dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Seydişehir'de "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen etkinliğe, ilçedeki ilkokul öğrencileri katıldı.
Filistinli Meryem Ebu Necme'nin yaşanmış hikayesinin anlatıldığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu beğeni topladı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada, "Gönlümüz ve dualarımız Gazze'de zulüm gören kardeşlerimizle birlikte. Allah yardımcıları olsun."ifadesini kullandı.