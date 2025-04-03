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Seydişehir'de Elektrikli Bisiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile cip çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan A. idaresindeki 42 AOC 739 plakalı cip ile sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisiklet, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza bisiklette bulunan yabancı uyruklu Hüsam D. ve Muhammed D. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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