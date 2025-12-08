Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir'de "Konya Öğretmen Akademileri" projesinin 4. dönem etkinlikleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda Müzik Akademisi etkinliğinin konuğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gönül oldu.

Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Gönül Türk Müziğinin tarihsel gelişimi, geleneksel yapıları ve müziğin eğitimle ilişkisi üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Program sonunda Prof. Dr. Mehmet Gönül'e teşekkür plaketi takdim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün acı günü

Seydişehir ilçesinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Tencere (51) gece evinde kalp krizi geçirdi. Tencere evinde hayatını kaybederken, cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memuru için Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Tencere'nin cenazesi burada yapılan tören ve duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derbent ilçesine gönderildi.