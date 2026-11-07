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Seydişehir'de düzenlenen 'İlk Kale Aile' konferansında aile içi iletişim ele alındı

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Seydişehir'deki 'İlk Kale Aile' konferansında Prof. Dr. Oğuzhan Aydın aile içi iletişim ve manevi rehberlik konularında değerlendirmelerde bulundu. Konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sağlam, İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz ve davetliler katıldı.

Seydişehir ilçesinde "İlk Kale Aile" konferansı gerçekleştirildi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, aile içi iletişim, karşılıklı anlayış, sorumluluk bilinci ve manevi rehberlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa, Seydişehir Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sağlam, İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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