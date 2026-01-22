Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yaban domuzuna çarpması sonucunda şarampole devrilen araçta sürücü Ersin Öksüz hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaydetti.
Ersin Öksüz (24) idaresindeki 42 K 2442 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolunda yaban domuzuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel