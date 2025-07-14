Seydişehir'de Doğa Temizliği ve Baba-Çocuk Kampı Düzenlendi

Seydişehir'de Doğa Temizliği ve Baba-Çocuk Kampı Düzenlendi
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Seydişehir Belediyesi, Kocakoru Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaparak doğal yaşamı koruma adına önemli bir adım attı. Aynı zamanda Kuğulu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen baba çocuk kampında, babalar ve çocuklar çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Seydişehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Kocakoru Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Ekipler, Kocakoru Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte cam kırıkları, metal atıklar ve diğer çöpleri toplayarak doğal yaşamın korunmasına katkı sağladı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek piknikçilerin gittikleri mesire alanlarında ve tabiat parklarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Coğrafyayı en güzel şekilde yansıtan tabiat parkını korumanın herkesin görevi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Hep birlikte daha duyarlı olalım, çevremizi temiz tutalım ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim." diye konuştu.

Baba çocuk kampı sona erdi

Seydişehir Belediyesince Kuğulu Tabiat Parkı'nda düzenlenen 81 baba ve 115 çocuğun katıldığı baba çocuk kampı tamamlandı.

Baba ve çocukları, hazırlanan program dahilinde bireysel, ekip ve takım yarışmaları, açık hava sineması, çadır kurma eğitimi, kamp ateşi, doğada yıldızla yön bulma eğitimi, ferzene mağarası doğa yürüyüşü, spor, karaoke yarışmalarıyla neşeli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, geleneksel hale getirdikleri kampta baba ve çocukların eşsiz doğayla unutamayacakları anlar yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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