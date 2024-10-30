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Seydişehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Seydişehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı şöleninde sanatçı İsmail Altunsaray konser verdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı şöleninde sanatçı İsmail Altunsaray konser verdi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak için durmadan yorulmadan çalışacağız" diyerek şunları söyledi:

Bugün, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyenlerin, Cumhuriyet'i ilan ettiği gündür diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu," Malumunuz son günlerde Ankara TUSAŞ'a yapılan saldırıda şehit olan vatandaşlarımızın acısını yaşıyoruz. Bugün 29 Ekim, gerçekleşen terör saldırılarının bu tarihe yakın olması manidar. Bizlerde bunun farkındayız. Hain terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun bölünmez bütünlüğüne zarar vermek ve gölge düşürmek için elinden geleni yapıyor. Ama unutmayın ki bizler 7 cihana karşı harp edip Cumhuriyetimizi kurduk. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedecek her türlü hareketinde karşısında duracağız. Teröre inat bayramlarımızı daha coşkulu kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu kursağımızda bırakacak kimseye boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak için durmadan yorulmadan çalışacağız. Sahip olduğumuz emaneti hangi koşulda olursa olsun, Devletimizi ve Cumhuriyetimizi vatan, millet ve bayrak sevgisi ile güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız. Yaşasın Cumhuriyet."

Konuşmanın ardından sahne alan Türk Halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, uzun hava, bozlak ve oyun havalarından oluşan bir konser verdi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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