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Seydişehir'de Belediyeye Ait Canlı Hayvan Pazarı Açıldı

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Seydişehir ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarı, İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duasıyla açıldı. Kaymakam Cevdet Bakkal, vatandaşların burada aradıkları küçükbaş ve büyükbaş hayvanları rahatça bulabileceklerini söyledi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en üst seviyede yaşandığı önemli günlerden biri olduğunu belirtti.

Seydişehir ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarı açıldı.

Açılış, İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duasıyla gerçekleşti.

???????Kaymakam Cevdet Bakkal, bayramların mutlulukların yaşandığı, sevgilerin paylaşıldığı günler olduğunu söyledi.

Bakkal, "Vatandaşlar burada aradığı küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hepsini rahatça bulabilecek." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en üstlere çıktığı önemli günlerden olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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