Seydişehir'de Şehir Lokantası ramazanda iftar saatinde hizmet verecek

Seydişehir Belediyesi Şehir Lokantası, ramazan süresince iftar saatinde hizmet verecek. Emekli, öğrenci ve dar gelirli vatandaşlar için bütçe dostu 80 liralık 3 çeşit yemek sunulacak.

Özellikle emekli, öğrenci ve dar gelirli vatandaşların bütçesine önemli katkı sağlayan ve 3 çeşit yemeğin 80 liradan vatandaşlarla buluşturulduğu Seydişehir Belediyesi Şehir Lokantası, ramazanda iftar saatinde açık olacak.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Ramazan boyunca Şehir Lokantamız iftar saatinde hizmet verecek. Bütçe dostu Şehir Lokantamız vatandaşların bütçesine büyük oranda katkı sunmayı sürdürecek. Ramazanın bereketini, huzurunu, dayanışma ve paylaşmayı birlikte yaşamak için sizleri de iftar sofralarımıza bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
