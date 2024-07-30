Seydişehir Belediyesi Kuğulu Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması başlattı

Seydişehir Belediyesi, Kuğulu Tabiat Parkı'ndaki göletlerde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kuğulu Tabiat Parkı'nda yapılan gölet temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Ustaoğlu, "Yerli ve yabancı olmak üzere birçok misafirin uğrak noktası olan Kuğulu Tabiat Parkı'mızın bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarıyla birlikte göletlerimiz içerisinde oluşan yabani otların temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Seydişehir Kaymakam Bakkal, vatandaşların sorunlarını dinledi

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Gevrekli Mahallesinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Bakkal, Gevrekli Mahallesini ziyaret ederek mahalle muhtarından bölgesi hakkında bilgi aldı.

Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakkal, "Muhtarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek isteklerini dinledik. Mahalle sakinlerimizin samimiyeti ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devlet vatandaş odaklı buluşmalarımıza devam edeceğiz." dedi.