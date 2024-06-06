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Seydişehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

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Seydişehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında belediye işçilerinin çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik 'Sosyal Denge Sözleşmesi' protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, belediyedeki çalışma arkadaşlarını iyi şartlar altında çalışmasını istediklerini belirtti.

Seydişehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında belediye işçilerinin çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, belediyedeki çalışma arkadaşlarını iyi şartlar altında çalışmasını istediklerini söyledi.

Bunu yerine getirirken belediyenin gelirlerini makul ve verimli olarak kullanmanın önemine değinen Ustaoğlu, "Bu çalışmalarımızı sendikalarımız vasıtasıyla istişare kültürüyle hayata geçiriyoruz. Bugün imzaladığımız, 68 mesai arkadaşımızı ilgilendiren sözleşme hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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