Seydişehir Belediye Başkanı ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ustaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Seydişehir'de birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

Seydişehir'i daha güzel yarınlara taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını aktaran Ustaoğlu, "Bu çalışmalarımızı da yürütürken sizlerin de desteğiyle her alanda bölgesel kalkınmada da önemli hizmetler üreteceğiz. Sizlerin istekleri, talepleri, görüşleri ve önerileri bizlere yön verecek." dedi.

PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Seydişehir ile Beyşehir bölgelerinin tarım ve sanayi alanında önemli üretim üssü haline geldiğini ifade etti.