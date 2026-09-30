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Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, Yaşlılar Günü'nde huzurevinde bocce maçı yaptı

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Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, Yaşlılar Günü'nde huzurevinde bocce maçı yaptı
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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ustaoğlu, belediyenin kazandırdığı bocce alanında yaşlılarla maç yaptı.

???????Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret eden Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, belediye tarafından huzurevine kazandırılan bocce alanında yaşlılarla maç yaptı.

Ustaoğlu, huzurevi sakinlerinin tecrübeleriyle toplumun hafızası, geçmiş ile gelecek arasında kurulan en kıymetli köprü olduklarını söyledi.

Ziyarette Ustaoğlu'na AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın da eşlik etti.

Kaynak: AA
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