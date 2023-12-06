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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 112 Acil Sağlık çalışanlarını ziyaret etti

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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, görev yapan 112 Acil Sağlık çalışanlarını ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Tutal, bir süre sohbet ederek çalışanların fikirlerini dinledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de görev yapan 112 Acil Sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Tutal, ziyaretinde görev yapan personele, her türlü coğrafi iklimde ve zorlu şartlarda görevlerini başarıyla yerine getiren Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Birimdeki çalışanlarla birlikte çay içip bir süre sohbet eden Başkan Tutal, "Ölüm ve yaşam arasındaki o ince çizgi başta olmak üzere, gecenin en kuytu vaktinde, en çaresiz zamanlarında, ulaşılması güç olan en ücra yerlerde yardıma muhtaç olanlara ulaşıyorsunuz. Hayata merhaba diyenler ile gülen, hayata elveda diyenler ile üzülen, acıyı, kederi, hüznü, mutluluğu, sevinci, heyecanı, gözyaşını, tebessümü, korkuyu, cesareti yani bütün duyguları bir nöbete sığdıran kendi hayatını hiçe sayan 112 sağlık çalışanlarımızın haftasını kutluyorum." dedi.

Görevli personel de Başkan Tutal'a teşekkür ederek, Seydişehir'e dördüncü bir istasyonunun kazandırılabilmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Tutal Belediye Sağlık Güncel Haberler

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