Seydikemer Otomobil Festivali'nde Modifiye Araçlar Yüzlerce Tutkunun İlgi Odağı Oldu

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiye araç tutkunları, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Seydikemer Belediyesi öncülüğünde, Seydikemer Kapalı Pazar Yeri'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Seydikemer Otomobil Festivali'ne otomobil, tır ve motosikletlerden oluşan modifiye edilmiş 700 araç katıldı.

Özel dizaynlı araçlar, ses sistemleri, egzoz şovları ve modifiye tasarımlar, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Kaymakam Mustafa Dilekli ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, araçları inceledi.

Kaymakam Dilekli, fuarın, ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Akdenizli de festivalin geleneksel hale getirileceğini belirterek, "İlçenin doğasıyla birlikte kültürel ve sosyal etkinlikleriyle de adını duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik kapsamında farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine ödülleri verildi.