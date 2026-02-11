Haberler

Kaymakamın koruması ve şoförü tutuklandı
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada Kaymakam'ın koruması ve şoförü tutuklandı. Gözaltına alınan iki kişi, göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında rüşvet almakla suçlanıyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Seydikemer Kaymakamı'nın koruma polisi ve şoförü tutuklandı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Seydikemer Kaymakamı'nın koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D. ve H.M., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
