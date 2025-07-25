Seydikemer Kaymakamı Dilekli, İlk Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti

Seydikemer Kaymakamı Dilekli, İlk Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti
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Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, ilçenin ilk cumhuriyet başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'yu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'yu ziyaret etti.

Dilekli, ilçenin ilk cumhuriyet başsavcısı unvanını taşıyan Konukcu'ya görevinde başarılar diledi.

Konukcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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