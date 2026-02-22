Haberler

Muğla'da toprak kayması; yol ulaşıma kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Arsa Mahallesi yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak temizlik ve yol açma çalışmaları başlattı.

Seydikemer ilçesine bağlı Bağlıağaç Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle Arsa Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak, temizlik ve yol açma çalışmalarına başladı. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

