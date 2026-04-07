Muğla'da eşeği araca bağlayıp sürükleyen 2 kişiye para cezası verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği görüntüler sonrası 2 kişiye 26 bin 64 lira ceza kesildi. Eşeğin ölü bulunduğu ve şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin görüntüler üzerine gözaltına alınan 2 kişiye 26 bin 64 lira ceza uygulandı.

Gölbent Mahallesi'nde eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Jandarma ekipleri, eşeği aracın arkasına bağlayarak sürükleyen kişilerin R.K. (60) ve T.S.A. (33) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler aynı gün Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadesinde, daha önce ölmüş olan eşeği gömmeye götürdüklerini söylediği öğrenildi.

Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda ise şunlar kaydedildi:

"İlgili hayvanın dış bakıda yapılan incelemesinde ölüm sertliği geliştiği, ortalama ölüm üzerinden 12-18 saat geçtiği düşünülmüştür. Sosyal mecralarda yayınlanan video saatiyle yapılan tespitlerimizde şekillenen ölüm sertliğinin genellikle ölümden 2-4 saat sonra başlaması, 12 saatte maksimum seviyeye çıkması nedeniyle çekilen video anından daha öncesinde hayvanın ölü olduğu değerlendirilmiştir."

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelilere Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi kapsamında 26 bin 64 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Sürüklenen eşeğin ormanlık alanda ölü bulunduğu ve Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
