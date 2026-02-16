Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su basan evlerdeki temizlik çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su basan evlerde temizlik çalışmaları yapılıyor.

Seydikemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle Çukurincir Mahallesi'nde sel suları ve çamur nedeniyle hasar gören evlerde kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, evlerin iç kısımlarında detaylı yıkama ve dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Yoğun yağışın ardından sel nedeniyle bazı mahallelerde vatandaşların mağduriyet yaşadığını kaydeden Akdenizli, "Temizlik İşleri ekiplerimiz, hızlı bir şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın evlerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Yaşanan bu olumsuzlukların izlerini en kısa sürede birlikte sileceğiz." ifadelerini kullandı.

Olay

Kentteki kuvvetli yağışın ardından Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu Çukurincir Mahallesi'ndeki 25 evi su basmış, bazı evler 14 Şubat'ta tahliye edilmişti.