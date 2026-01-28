Haberler

Muğla'da ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı bir ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde iki katlı ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakınındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ahırda bulunan 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu, 100 balya saman küle döndü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
