Sevimli misafirler Mustafakemalpaşa Çayı'nda görüntülendi Mustafakemalpaşa Çayı'nda su samuru görüntülendi İlçenin ortasından geçen Mustafakemalpaşa Çayı'nda Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından 'Nesli yok olma tehdidi' altında bulunan üç su samuru görüntülendi.

Sevimli misafirler Mustafakemalpaşa Çayı'nda görüntülendi

Mustafakemalpaşa Çayı'nda su samuru görüntülendi

BURSA - İlçenin ortasından geçen Mustafakemalpaşa Çayı'nda Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından 'Nesli yok olma tehdidi' altında bulunan üç su samuru görüntülendi.

Hükümet Konağı'nın bulunduğu alandaki görevli ve vatandaşlar suda 2 su samurunun yüzdüğünü fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar sevimli misafirleri kayıt altına almaya başladı. Çayın kenarındaki kayalık alana çıkıp tekrar suya dalan misafirlerin bir süre sonra 3 su samuru olduğu anlaşıldı. 3 kafadar suyun içinde keyifli anlar yaşarken, izleyenlerin yüzünde gülümseye sebep oldular.