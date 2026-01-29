AK Parti'li Tuncer'den, ABB Başkanı Yavaş'ın su kesintileriyle ilgili açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın kentteki su kesintilerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Tuncer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın gençlerle bir araya geldiği bir programda "kendi evinde hiç su kesintisi olmadığı, oturduğu apartmanda su deposunun bulunduğu ve Ankara'daki büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğine" yönelik ifadelerini eleştirdi.

Paylaşımında, "Oturduğunuz apartman da apartmanın daire sayısı da apartmanın su deposu da Ankaralıları değil, sizi ilgilendirir." ifadesini kullanan Tuncer, şunları kaydetti:

"Ne güzel, ne kadar şanslısınız sularınız kesilmiyormuş Mansur Yavaş. Anlaşılıyor ki belediye hizmetinden kesintisiz istifade ediyorsunuz. Fakat her Ankaralı vatandaşımız sizin kadar şanslı değil, belediyecilik hizmeti alamıyor. Gençlerin haykırdığı gerçeği bir kez daha söyleyelim, belli ki hala farkında değilsiniz. Size 'sular kesik' dendiğinde, bunun bir belediyecilik sorunu olduğunu dahi anlayamayacak kadar meseleden uzaksınız. Sizin evde sular aksa da Ankara'da su kesintisi var Mansur Bey. Açıklamanıza bakılırsa bunun da sorumlusu apartman yöneticileri galiba. Apartman yöneticileri, lütfen Mansur beyden özür dileyiniz. Belli ki su deposu olmayan ve planlı su kesintisi yaşayan apartmanların bir kastı var. Evlerin musluklarından sürekli suların akması için günde en az iki, üç saat su kesintisi gerekiyormuş. Bu kadarcık fedakarlık da yapılmıyorsa kabahat de belediyenin olamaz ama değil mi. Bu anlayışa kalırsa o su depolarını dolduracak su da bulunamayacak."