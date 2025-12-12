Sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna silahlı saldırıda bulundu

ADANA'da, sevgilisiyle konuşmak için gittiği oyun salonunda, çalışanlar tarafından darbedilen Abdullatif T. (25), ardından iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Abdullatif T., tutuklandı.

Olay, 9 Ekim'de saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullatif T., ayrılma aşamasındaki sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna gitti. Sevgilisiyle konuşmak isteyen Abdullatif T., oyun salonu çalışanları tarafından darbedildi. Evine gidip, bir süre sonra tekrar oyun salonuna dönen Abdullatif T., yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp, yaya olarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, şüphelinin saldırıda kullandığı pompalı tüfek, boş arazide bulundu.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki saklandığı eve 9 Aralık'ta yapılan baskında, Abdullatif T.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullatif T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.