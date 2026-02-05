Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından "Sevgililer Günü" özel konseri
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 12 Şubat'ta AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenecek Sevgililer Günü Özel Konseri ile müzikseverleri bir araya getirecek. Sanatçı Özgün Uğurlu'nun sahne alacağı etkinliğin biletleri hızla tükendi.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında müzikseverleri Sevgililer Günü Özel Konseri'nde buluşturacak.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat Perşembe saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda verilecek Sevgililer Günü Özel Konseri'nde sanatçı Özgün Uğurlu sahne alacak.
Eserler, keyifli bir repertuvarla orkestra eşliğinde seslendirilecek.
Popüler parçalardan seçmelerin yer alacağı konserin biletleri ise kısa sürede tükendi.
Önümüzdeki haftaların konser biletlerine "biletinial.com" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
