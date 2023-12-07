Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Prof. Dr. Filiz Ali'ye Onur Ödülü verdi

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, bu yılki Onur Ödülü'nü eğitimci, piyanist ve müzikolog Prof. Dr. Filiz Ali'ye takdim etti. Törene birçok önemli isim katıldı ve vakfın 50. yıl kutlamaları yapıldı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının bu yılki Onur Ödülü, eğitimci, piyanist ve müzikolog Prof. Dr. Filiz Ali'ye verildi.

And Evi'nde düzenlenen törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, gazeteci ve sanat yazarı Şefik Kahramankaptan, Vakıf Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel katıldı.

Vakıf Başkanı Ali Başman, törenin açılışında yaptığı konuşmada, vakfın kuruluşunun 50. yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Onur Ödülü'nün her yıl Türk müzik yaşamına olağanüstü katkılarda bulunmuş besteci, yorumcu, eğitmen, müzik bilimci, sanat destekçisine veya bir kuruma verildiğini belirten Başman, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurullarımızın el birliğiyle, eğitimci, piyanist ve müzikolog Filiz Ali, yazar müzik eleştirmeni ve sanat yöneticiliği kimliklerinin yanı sıra kuruluşuna ve yaşatılmasına öncülük ettiği uluslararası müzik akademisi ve müzik festivaliyle genç yeteneklerin gelişmelerine, ülkemizin tanınırlığına ve Türkiye'de klasik batı müziğinin yaygınlaşmasına katkılarından ötürü 2023 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görülmüştür. Kendilerini içten kutluyoruz, sağlıklar diliyoruz, yaptığı hizmetlerin devamını bekliyoruz."

Prof. Dr. Filiz Ali ise 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarında öğrenciyken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında konsere çıkan yabancı solistlerin pazar günleri vakıfta resital verdiğini anlattı.

Ali, "Öğrencilik yıllarımda konserleri dinlemek, vakıf evini ziyaret etmek ve bu büyük müzisyenleri yakından dinleyebilmek için Mithat Fenmen'e rica ederdim, 'Sayfanızı çevirebilir miyim?' diye. Onun sayfa çeviricisi olmuştum. Merdivenlere oturup dinlediğimiz müzisyenlerin sayısını bile unuttum. Aradan belki bir yıl falan geçti, Cenap Bey ve Sevda Hanım ile tanışmış olduk bu konserler dolayısıyla." ifadelerini kullandı.

Vakfın, gençlik yıllarında kendisine destek sunduğunu belirten Filiz Ali, ödül dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının ardından Filiz Ali'ye altın madalyası, Ali Başman tarafından takdim edildi.