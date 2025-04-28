Sevakin Adası'ndaki Restore Edilen Bina Sudan Hükümetine Teslim Edildi

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye için tarihi öneme sahip Sevakin Adası'nda restore edilen muhafaza binası, Sudan hükümetine teslim edildi.

Adada yapılan teslim törenine Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer katıldı.

Bakan İaysir, programda yaptığı konuşmada, Sevakin Adası'nın Sudan'da kültür ve turizmin bir simgesi olduğunu ve yapılan çalışmaların Sudan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Türkiye'nin Sudan'a yönelik destekleyici tutumunu öven İaysir, Sudan hükümeti adına Türk hükümetine ve halkına işbirliği için teşekkür etti.

İaysir, ülkenin doğusundaki Port Sudan'dan batısındaki Faşir'e kadar Sudan'ın tamamında savaştan etkilenen müzelerin restore edilmesi için Türkiye ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

Büyükelçi Yıldız ise iki ülkenin tarihi ilişkilerine dikkati çekerek, Türkiye'nin, Sudan'ın savaş sonrasında yeniden ayağa kalkmasına katkıda bulunma konusundaki istekliliğini vurguladı.

Türkiye'nin Sevakin Adası'ndaki tüm kalkınma projelerine ve TİKA'nın tüm Sudan eyaletlerinde devam eden hizmetlerine değinen Yıldız, Sudan'a güvenlik ve istikrar diledi.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası ve muhafaza binası TİKA tarafından restore edilmişti.

Sevakin Adası, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılmış, 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olarak kalmıştı.