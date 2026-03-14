Güney Kore'de apartmanda çıkan yangında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı
Güney Kore'nin Seul kentinde bir misafirhanede çıkan yangında 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yangının söndürüldüğü ve yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, itfaiye yetkilileri, Jung bölgesindeki 7 katlı binanın misafirhane olarak kullanılan üçüncü katında yangın çıktığını belirtti.
ağır yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü ifade etti.
Yetkililer ayrıca, yangının tamamen söndürüldüğünü ve konuya ilişkin soruşturma açılacağını kaydetti.
Haberde, yangında yaralanan kişilerin çoğunun yabancı uyruklu olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.