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Setur Antalya Marina Müdürü Baykal'a ödül

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Setur Antalya Marina Müdürü Ziya Baykal'a "Fark Yaratan Lider" ödülü verildi.

Setur Antalya Marina Müdürü Ziya Baykal'a "Fark Yaratan Lider" ödülü verildi.

Setur Marinaları tarafından düzenlenen Yönetici Ödülleri Töreni kapsamında ödüller takdim edildi.

Ziya Baykal, Koç Topluluğu'nun liderlik kültürünü güçlendiren ve çalışan deneyiminde fark yaratan yöneticilere verilen "Fark Yaratan Lider" ödülüne 5'inci kez layık görüldü.

Setur Marinaları'nın çalışan memnuniyeti ve kurum bağlılığında üstün başarı gösteren yöneticilerine verilen "Çalışan Bağlılığı" ödülünün sahibi de 8'inci kez Baykal oldu.

Baykal, "Fark Yaratan Liderlik" panelinde yaptığı konuşmada, liderliğin yalnızca sonuç üretmekten ibaret olmadığını, sürdürülebilir başarının temelinde çalışan bağlılığı, güvene dayalı ekip kültürü, misafir memnuniyeti ve ortak hedeflere inanan güçlü ekipler bulunduğunu belirtti.

Çalışanına değer veren, gelişim fırsatları sunan ve başarıyı sahiplenen kurumların uzun vadede kalıcı fark yarattığını ifade eden Baykal, Antalya Marina'da hayata geçirilen uygulamalardan örnekler paylaştı.

Kaynak: AA
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