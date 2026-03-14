Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, 57 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, Uçucu'nun vefatını sosyal medya hesabından "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberleri derken, bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum." ifadeleriyle duyurdu.

"Kuzenlerim" dizisindeki "Feridun" rolüyle hatırlanan Uçucu, oyuncu Ergün Uçucu'nun da oğluydu."

Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak devam eden Uçucu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı.