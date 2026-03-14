Haberler

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, kalp krizi nedeniyle 57 yaşında vefat etti. Yekta Kopan, sosyal medya üzerinden bu acı haberi paylaştı ve Uçucu'nun tiyatro kariyeri ve katkılarından bahsetti.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, 57 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, Uçucu'nun vefatını sosyal medya hesabından "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberleri derken, bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum." ifadeleriyle duyurdu.

"Kuzenlerim" dizisindeki "Feridun" rolüyle hatırlanan Uçucu, oyuncu Ergün Uçucu'nun da oğluydu."

Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak devam eden Uçucu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Çanlar onlar için çalıyor! İki ismi hesap sormaya çağırdı
Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Türkiye sanıldı ama değil! Zam gelecek diye istasyonlara akın ettiler
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber