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Ses'ten Sağlık Bakanlığı'na "Ücretsiz Kuduz Aşısı" Çağrısı

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SES, sosyal güvencesi olmayan ve yabancı uyruklu kişilerden kuduz aşısı için ücret alındığı iddiasıyla Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Sendika, uygulamanın sona erdirilmesini talep etti.

(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sosyal güvencesi olmayanlar ile yabancı uyruklu kişilerden kuduz aşısı karşılığında ücret alındığı yönünde kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, uygulamanın sona erdirilmesi için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Sendika, "Sağlık haktır, satılamaz" açıklamasını yaptı.

SES, sosyal güvencesi bulunmayan ya da yabancı uyruklu kişilerden kuduz aşısı karşılığında ücret alındığı yönünde kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, uygulamanın kaldırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulundu.

Yazıda, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması kapsamında kuduz aşısından ücret alınması uygulamasından vazgeçilmesi gerektiği belirtilerek, konuyla ilgili gerekli düzenlemenin yapılması istendi.

SES, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında ise "Sendikamıza, 'sosyal güvencesi olmayan ya da yabancı uyruklu kişilerden kuduz aşısı karşılığı ücret alındığı' bilgisi ulaşmıştır. Kuduz aşılarının ücretsiz olması hakkında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili yazı yazdık. Sağlık haktır, satılamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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