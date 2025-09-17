Servis Sürücülerine Emniyet Şeridi Cezası: 29 Bin Lira İdari Para

Beylikdüzü'nde emniyet şeridini kullandıkları için kendilerine tepki gösteren bir sürücünün önünü keserek tartışan 3 servis sürücüsüne 29 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de ilçede bazı servis minibüsü sürücülerinin emniyet şeridinde ilerlerken, kendilerini uyaran başka bir sürücünün önünü kesip tartışmalarıyla ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, servis sürücüleri N.K. (54), M.A. (32) ve U.Y. (21) yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "muayenesiz araç", "emniyet şeridi ihlali", "ani yavaşlamak", "yayaları tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak" ve "saygısız araç kullanmak" maddelerinden 29 bin lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, sürücülerden 2'si hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.