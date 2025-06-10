İnegöl'de Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Batu A. (15) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Batu A. (15) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Batu A.'nın kullandığı 16 BID 536 plakalı motosiklet ile yan sokaktan çıkan sürücü Selim Ç.'nin (67) kullandığı 16 S 6363 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Batu A. kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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